Bisikletçiler Mardin kalesinde dev Türk bayrağını açtı

Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları ile gençlik spor il müdürlüğü tarafından Mardin kalesine bisiklet turu düzenlendi.

Mardin’de 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anma etkinlikleri kapsamında sağlık çalışanları ile gençlik spor il müdürlüğü tarafından Mardin kalesine bisiklet turu düzenlendi.

Mardin’de görev yapan doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları, bisikletçiler 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında Mardin kalesine pedal çevirerek dev Türk bayrağı açtı. Tarihi Mardin sokaklarında sağlık çalışanları ve sporculardan oluşan bisikletçiler Türk bayrakları ile pedal çevirerek Mardin kalesinde askerler ile bir araya geldi. Mardin ve Mezopotamya ovasına karşı dev Türk bayrağı açan bisikletçiler bir süre sonra kaleden ayrıldı.