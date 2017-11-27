Üreticilere büyük destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Selendi ilçesi Karakozan Mahallesi’ne yapılacak olan 8 adet hayvan içme suyu göleti ve çiftçilerin can suyu olarak kullanacakları göletler tamamlanarak üreticilere teslimi yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Selendi ilçesi Karakozan Mahallesi’ne yapılacak olan 8 adet hayvan içme suyu göleti ve çiftçilerin can suyu olarak kullanacakları göletler tamamlanarak üreticilere teslimi yapıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından Selendi Karakozan Mahallesi’ne yapılması planlanan 8 adet tamamlanarak üreticilere teslim edildi. Göletler, hayvan içme suyu göleti ve çiftçiler tarafından dikilen ürünlere can suyu olarak hizmet verecek. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bircan Gençoğlu ve Kırsal Alan Yönetim Şubesi Müdür Vekili Duran Akdağ ile kırsal hizmetler teknik personelleri tarafından yapımları tamamlanan göletlerde incelemelerde bulunuldu. Başkan Gençoğlu, üreticiler ile görüşmelerde bulunarak göletlerin hayırlı kazançlar getirmesi temennisinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatları ile merkez ve tüm ilçelerin kırsal bölgelerindeki üreticilerin kalkınmalarına yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini kaydeden Bircan Gençoğlu, çalışmalar ile üreticilerin yanında olarak destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.