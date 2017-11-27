Şehir merkezindeki trafik levhaları yenileniyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi, araç sürücülerinin güvenle ve kısa sürede istedikleri noktaya ulaşabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, araç sürücülerinin güvenle ve kısa sürede istedikleri noktaya ulaşabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manisa şehir merkezinde 60 noktada yönlendirme levhalarını yenilemeye başladı.

Trafikte güvenli sürüş ve ulaşım için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, kavşaklardaki yönlendirme levhalarını değiştirerek, yeniliyor. Bu kapsamda Manisa şehir merkezindeki 60 noktada yönlendirme tabelalarının yenilenmesi işi start aldı. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, “Ulaşım Dairesi Başkanlığı olarak yollarda eksik bilgi levhalarına yönelik olarak çalışmamızı tamamladık. Manisa merkezindeki kavşaklarda eskiyen ve ihtiyaç duyulan yönlendirme levhalarının montajı devam ediyor. Avrupa ve Amerika’da kullanılan tava tipi levhalar kullanıyoruz. Çalışma kapsamında 60 noktaya 230 civarında levha kullanacağız. Ana arterlerde transit sürücülerimize yönelik yönlendirme yapılabilmesi ve gerekse şehir içindeki sürücülerimizin güvenle kullanacakları bir çalışma. Araç sürücülerimizin daha güvenli ve kısa zaman içerisinde istedikleri noktaya ulaşmalarını sağlayacak bu çalışmanın hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.