Manisa’da zehir ormanı

Manisa’nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda 566 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Manisa’nın Salihli ilçesinde Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda ormanlık alanda 566 kök Hint keneviri ele geçirildi. Kenevirin ekildiği yerdeki sulama sistemi ise jandarmayı hayrete düşürdü.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine Çaypınar Mahallesi Kömürcü mevkiindeki ormanlık alana operasyon düzenledi. Ormanlık alanda yapılan aramada 566 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ormanlık alanda kenevirin ekildiği yer ve sulama sistemi ise ekipleri hayrete düşürdü.

Jandarma, Hint kenevirlerini yetiştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.