MAGİAD ile geleceği kodlayacaklar

Manisa Genç İşadamları Derneği’nin (MAGİAD) öğrenci temsilcileri tarafından 4-10 Aralık tarihinde 5 bin 555 öğrenciye ‘kod okuma ve yazma eğitimi’ verileceği açıklandı.

Manisa Genç İşadamları Derneği’nin (MAGİAD) öğrenci temsilcileri tarafından 4-10 Aralık tarihinde 5 bin 555 öğrenciye ‘kod okuma ve yazma eğitimi’ verileceği açıklandı.

Bilim ve iş dünyasının olmazsa olmazı kod okuryazarlığı, Manisa’daki çocuklara da ulaşacak. Manisa Genç İşadamları Derneği Başkanı Ömer Geriter, 4-10 Aralık tarihleri arasında 5 bin 555 öğrenciye kod yazma eğitimi verecekleri projeyi tanıttı.

Başkan Ömer Geriter yaptığı açıklamada dünyadaki rekabet alanının teknoloji olduğunu ifade ederek, gelecek nesillerin tüketici değil, üretici bir yapıda olması gerektiğini söyleyerek, “Günümüzde kod okuryazarlığı önemli bir kavram olarak öne çıkıyor. Kod yazmanın inovatif düşünmeyi ve girişimciliği teşvik ettiğine inanıyoruz. MAGİAD olarak özellikle teknoloji alanındaki hızlı dönüşümü ve gelişen yeni kavramları hem ulusal, hem de uluslararası anlamda takip ediyoruz. Genç girişimcilerin özellikle teknoloji alanındaki projelere çalışmalara yoğunlaştığını görüyoruz. Dünyada artık rekabet alanı teknoloji. Biz de çocuklarımızı ve gençlerimizi tüketici bir yapıdan çıkarıp, üretici haline getirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle dernek olarak ‘MAGİAD’la Geleceği Kodluyoruz’ isimli bir proje hazırladık” dedi.

Başkan Ömer Geriter, kod okuryazarlığı projesinin 4-10 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirileceğini ve bu etkinlikle 5 bin 555 minik parmağa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

MAGİAD öğrenci temsilcileri hayata geçirilecek olan projeden Yunusemre, Şehzadeler, Salihli ve Turgutlu’daki öğrencilerin faydalanacağı ifade edildi. Başkan Ömer Geriter, Yuntdağı bölgesinde okuyan çocukları Manisa’daki okullara getirerek kırsal kesimdeki öğrencilere de kod okuryazarlığı eğitimi verileceğini bildirdi.

Kod yazma projesine Yeşilay da destek verecek

Çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak için kodlama projesinde Yeşilay Manisa Şubesi’yle ortak hareket edeceklerini dile getiren Geriter, “Biliyorsunuz ki kötü niyetli kişilerin kullanmak istediği kitle minik çocuklarımız. Çocuklarımızı zararlı alışkanlıklardan korumak da en büyük görevimiz. Bu nedenle çocuklarımıza kodlama öğretirken, Yeşilay Manisa Şubesi ile de ortak bir proje hazırladık. Minik öğrencilere Yeşilay’ı tanıtıcı broşürler ve boyama kitabı ile kırtasiye ürünleri hediye edeceğiz” diye konuştu.

Başkan Ömer Geriter, proje sonunda 5 bin 555 öğrencinin kod okuryazarlığı konusunda sertifikalandırılacağını açıklayarak açıklamasını şöyle tamamladı:

“Özellikle kırsal bölgelerimizde teknolojinin doğru ve etkili bir şekilde kullanılmadığına tanık oluyoruz. Soma’da madenci kardeşlerimizin eşleriyle bir araya gelip kendilerine sosyal medya, kodlama ve interneti doğru kullanma eğitimi vereceğiz.”