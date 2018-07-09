Sadıkoğlun’dan Urhal’a teşekkür

İl Emniyet Müdürü Urhal’ı ziyaret eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Emniyet Müdürümüzün ve emniyet teşkilatımızın ciddi gayretleri ile Malatya’da suç oranlarındaki düşmeler bizleri gururlandırıyor” dedi.

İl Emniyet Müdürü Urhal’ı ziyaret eden MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Emniyet Müdürümüzün ve emniyet teşkilatımızın ciddi gayretleri ile Malatya’da suç oranlarındaki düşmeler bizleri gururlandırıyor” dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, Malatya Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ı ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, “Emniyet müdürümüzün yapmış olduğu çalışmalar hem Malatya açısından hem de ticaret erbabı açısından önemle izlenmektedir. Gayretlerinden dolayı kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Emniyet müdürümüzün ve emniyet teşkilatımızın ciddi gayretleri ile suç oranlarındaki düşmeler Malatyamızda bizleri gururlandırıyor. Her konuda emniyet teşkilatımızın yanındayız” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Emniyet Müdürü Urhal ise, asli görevlerinin Malatya halkının güvenliğini ve huzurunu temin etmek olduğunu belirterek, “Genel çerçevede kamu düzenini tesisi etmektir ama en önemlisi de suç ve suçlulukta etkin şekilde mücadele etmek. Ticaret ve sanayi boyutu olunca hakikaten istihdam oluşturma adına burada çekici artı bir durum oluşması lazım. Buda sağlıklı ve huzurlu ortamlarda şekillenir ve gelişir. Ticaret ve ekonomi güvenli, istikrarlı ortamda yeşerir, büyür ve gelişir. Ciddi anlamda istihdam oluşturur. Bizler de bunun bilincindeyiz. Malatya’nın huzurunu ve güvenini sağlamak adına her türlü gayreti gösteriyoruz. 24 Haziran seçimlerini yaşadık. Bu seçimler dolasıyla hakikaten hem seçim öncesinde, esnasında ve de sonrasında almış olduğumuz tedbirlerle gerçekten güven ortamı sağlanmış ve huzur içerisinde çok güzel bir seçim yapılmış oldu. Bu anlamda ben burada görev yapmış olmaktan dolayı Malatya halkımıza, siyasi partilerimize ve yetkililere bu anlamda teşekkür ediyorum. Bir seçim suçu yaşanmadan son derece huzur ortamında seçmen iradesinin de sandığa yansımasını sağlamış olduk” diye konuştu.