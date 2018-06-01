(Özel Haber) Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon planlaması yapıldı

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kamp çalışmalarına 25 Haziran’da başlayacaklarını belirterek, “Yeni sezon için kolları sıvadık.

Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, kamp çalışmalarına 25 Haziran’da başlayacaklarını belirterek, “Yeni sezon için kolları sıvadık. Erol hocamız ile devam edecek olmamız bizim için elbette ki bir avantaj” dedi.

Kulüpteki son durumla ilgili İHA’ya açıklamalarda bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, yeni sezonda daha iyi bir Evkur Yeni Malatyaspor oluşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

“Malatya’da toplanarak kamp çalışmalarımızın startını vereceğiz”

Ligin tamamlanmasının ardından yeni sezonun planlamasına hemen başladıklarını dile getiren Ravcı, “Sezon biter bitmez yeni sezon planlamamıza başladık. Bu doğrultuda kamp programı ve transferde izlenecek politika gibi önemli konuları netleştirdik. İnşallah bir aksilik ya da değişiklik olmaz ise 25 Haziran’da Malatya’da toplanarak kamp çalışmalarımızın startını vereceğiz. Transferde ise oluşturulan komitemiz takıma yarar sağlayacağına inandığı isimleri kadromuza katacak. Tabii Erol hocamız ile yola devam edecek olmamız bizim için büyük bir avantaj. Sonuçta bu takımın dokusunu çok iyi biliyor. Kendisi takımla ilgili bazı kararlarını hayata geçirmeyi düşünüyor. Biz de bu konuda kendisine yardımcı olacağız. Umarım her şey daha iyi olur” açıklamasında bulundu.

“Futbolcuyu transfer ederken de gönderirken de bazı zorluklar yaşıyorsunuz”

Ravcı, takımdan gönderilecek isimleri de belirlemeye başladıklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Transferde önceliğimiz iç transfer olacak. Bu doğrultuda göndereceğimiz isimler olacak. Muhakkak bizden memnun olmayan futbolcularımız vardır. Onlarından yanında bizim de belirlediğimiz isimler var. Tabii futbolcuyu transfer ederken de, gönderirken de bazı zorluklar yaşıyorsunuz. Bizim de aynı zorluklarla karşılaşacağımız bir gerçek. Bunu en minimum sıkıntıyla aşmak için elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda camiamız bize sabır gösterirse işimiz daha kolay olur diye düşünüyorum.”