MHP’li Avşar’dan yerel seçim değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi için adaylığının şuan için söz konusu olmadığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde Büyükşehir Belediyesi için adaylığının şuan için söz konusu olmadığını söyledi.

Göreve geldikten sonra tüm teşkilat üyeleri ile birlikte başarılı bir çalışmaya imza attıklarını ifade eden Avşar, bunun meyvesini de 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde aldıklarını söyledi. MHP’nin Malatya’da 16 yıl aradan sonra milletvekili çıkardığını kaydeden Avşar, “Bizler teşkilat olarak en güzel şekilde çalışmalarımı yaptık, birlik ve beraberliğimizi her zaman muhafaza ederek başarılı olduk” ifadelerine yer verdi.

Tüm mevki ve makamlarının gelip geçici olduğunu dile getiren Avşar, “Önemli olan öncelikle Allah’ın rızasını kazanarak, Allah’ın hoşuna giden işler yapmaktır. Daha sonrada vatandaşlarımızın sorunlarını dertlerini dinleyerek onlara çözüm noktasına ulaşmaktır” dedi.

Önümüzdeki Mart 2019 Yerel seçimleri ile ilgili de hazırlıkların sürdüğünü ve yarın seçim olacak gibi her zaman hazır olduklarının altını çizen Avşar, MHP’nin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise şuan için adaylığının söz konusu olmadığını belirtti. Kendilerini ziyarete gelen vatandaşların da kendilerine büyükşehir adaylığı için ısrar ettiğini ifade eden Avşar, “Halkımız bizleri ziyaretlerinde çalışmalarımızı takdir ediyor, başarılı çalışmalara imza attığımızı belirtiyorlar. Yerel seçimlerde MHP adayı olarak Malatya Büyükşehir Belediyesinde aday olarak bizleri görmek istediklerini söylüyorlar ama şuan için böyle bir düşüncemiz olmadığını söylüyoruz” şeklinde konuştu.

Genel Merkezin takdirleri doğrultusunda adaylık sürecinin belirleneceğini kaydeden Avşar, “Teşkilatımızın başındayız, bu kutsal davanın, mübarek davanın onurlu, şerefli, vazifesinde bulunmaktayım. Bundan büyük şeref ve onur duyuyorum, Şuanda partime hizmet ediyorum. 5 Kasım’da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığına seçildikten sonra, hiç durmadan çalışmalarımızı yaptık. Vatandaşlarımızın sorunlarını dinledik, onların sorunlarına bir nebzede olsa çözüm bulduk, olmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.