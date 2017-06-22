Malatyaspor Gençlik 44 Taraftarlar Derneğinden İftar

Malatyaspor Gençlik 44 Taraftarlar Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği iftar programı büyük bir katılımla gerçekleşti.

Malatyaspor Gençlik 44 Taraftarlar Derneği’nin İstanbul’da düzenlediği iftar programı büyük bir katılımla gerçekleşti.

Bağcılar Belediyesi Malatya Beşkonaklar Kayısı Bahçesinde düzenlenen iftar programına Malatyaspor Eski Kulüp Başkanı Haşim Karadağ, İstanbul ve Malatya’daki STK temsilcileri, Anadolu takımlarının taraftar dernek başkanları, Birleşik Malatyaspor Taraftarlar Dernek Başkanı Murat Soysal, yöneticisi Şabi Burak Doğan ve Ultraslan Malatya Dernek Başkanı İbrahim Özcan katıldı.

Malatyaspor Taraftarlar Derneği Gençlik 44 Başkanı Sinan Şire iftar öncesi yaptığı konuşmada, “Camiamız birlik beraberlik noktasında çok önemli işlere imza atıyor. Bu tablo bizim başarımızın arka planında nelerin olduğunu en güzel şekilde gösteriyor. İstanbul ve Malatya’dan bizleri kırmayarak davetimize icabet eden tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum” dedi.