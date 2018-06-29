Malatya’Da spor merkezleri törenle hizmete açıldı

Spor Genel Müdürlüğü tarafından, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzce organize edilen Yaz Spor Okulu’nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Spor Genel Müdürlüğü tarafından, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüzce organize edilen Yaz Spor Okulu’nun açılış töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreninde saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, sporculara ve sporcuların velilerine hitap etti. İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, Spor Genel Müdürlüğü’nün 29 Haziran 1938 yılında kurulduğunu anımsatarak, Spor Genel Müdürlüğü’nün kuruluşunun 80.yıldönümünde Malatya’da Yaz Spor Okulunun açılışını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sporun bir disiplin ve hayat tarzı olduğunu kaydeden Fındıklı, "Gelişmiş ülkelerin milli gelir seviyeleri yükseldikçe obezite artmaktadır. Bugün tüm gelişmiş ülkelerde obezite baş belası olup kolesterolden tansiyona kadar birçok hastalığa kapı açmaktadır. Bunun bir numaralı ilacı, eczanede satılan ilaç değil koruyucu hekimlik açısından spor yapmaktır. Çocuk, genç, yaşlı bütün vatandaşlarımız spor yapmalıdır" diye konuştu.

“38 branşta faaliyetler olacak”

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözünü hatırlatan Fındıklı, sağlıklı bir nesil ve güçlü bir ülke için herkesin sporu hayatının bir bölümüne yerleştirmesi gerektiğine dikkat çekti. Fındıklı, Yaz Spor Okulu’nun 38 branşta faaliyet göstereceğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Okulların kapandığı bu dönemde çocuklarımızı, gençlerimizi sportif aktivitelere alıştırmak, bedensel egzersizler yaptırarak onların genç bedenlerini geleceğe hazırlamak, aralarından geleceğin sporcularını seçmek, hiç olmazsa sağlıklı birer birey olmalarını sağlamak amacıyla yaz spor okullarımızı açtık. 38 branşta faaliyetler olacak, yani Türkiye’deki spor branşlarının yüzde 90’ı ilimizde icra edilecek. Tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde geleceğin milli sporcularının yetişeceğine inanıyorum."

Fındıklı’nın konuşmasının ardından açılış töreni kapsamında Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Cimnastik ekibi, karateciler ve halk oyunları ekibi gösteri sundu. Gösteriler büyük beğeni topladı.

“Spor yapmanız gerçekten çok güzel”

Açılış törenine katılan Ampute Milli Futbol Takımı’nın kalecisi Selim Karadağ, genç sporcular yaptığı konuşmada, "Yıllardır spor yapan biri olarak söylüyorum spor yapmanız gerçekten çok güzel. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün sizlere 38 branşta hizmet veriyor olması oldukça güzel. Yılların bana sporla ilgili verdiği tek bir şey var; sadece iyi sporcu değil, iyi bir insan, hayatta iyi şerler yapan birisi olmak istiyorsanız, bunu karakterinizle bütünlenmeniz lazım" dedi.

“Fazlasını bütün arkadaşlarımın yakalayacağına inanıyorum”

Sırbistan’da yapılan 53. Avrupa Karate Şampiyonası’nda kumite 67 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Burak Uygur ise "Malatya’da sporun büyüdüğünü, yüceldiğini ve başarılar elde edebilme potansiyelini gördüğüm için kendimi çok şanslı hissediyorum. Benim elde ettiğim derece ve başarılardan çok daha fazlasını bütün arkadaşlarımın yakalayacağına inanıyorum. Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’ya Malatya’da spora verdiği büyük desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yaz Spor Okulu’nun açılış törenine Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı’nın yanı sıra Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen, Tesisler Şube Müdürü Ahmet Yücel, Okul Sporları Şube Müdürü Dr. Murat Kılınç, Fırat Gençlik Merkezi Müdürü Şeyma Eryılmaz, Avrupa şampiyonu Ampute Milli Futbol Takımının kalecisi Selim Karadağ, Sırbistan’da yapılan 53. Avrupa Karate Şampiyonasında kumite 67 kiloda Avrupa Şampiyonu olan Burak Uygur, antrenörler, sporcular ve sporcu velileri katıldı.