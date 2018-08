Fendoğlu’nun bayram mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

MHP’li Fendoğlu mesajında, "Şüphesiz hem dini, hem de milli bayramlarımız bizi birbirimize yaklaştıran, aynı istikamete yönlendiren ve aramızdaki engelleri kaldıran ayrıcalıklı dönemlerdir. Birbirimize daha çok yaklaşmanın; sevgi ve şefkatle küçükleri kucaklamak, büyüklerimizi, aile fertlerimizi, yakın çevremizi, dost ve arkadaşlarımızı sevindirmenin, onlarla aramızdaki bağları güçlendirmenin ve hasretleri bitirmenin yegâne yollarından biri tartışmasız bayramlardır. Milletmizin esas yıkılmaz kalesi olan milli dayanışma ve beraberlik ruhunun her türlü kirli oyunların üstesinden gelecektir. Türk milleti ebediyete kadar son yurdunda; bağımsız, onurlu ve milli değerlerine sahip çıkarak bayramlarını karşılayacak ve yıkılma çetelesi tutanlara asla fırsat vermeyecektir. Bizi biz yapan kültürümüzde bayramlaşmanın yeri ayrıdır. Bu bayramda tüm yakınlarımızla, komşularımızla ve bir selam bekleyen tüm hanelere ulaşmalı, sofralarımızın bereketini ihtiyaç sahipleriyle paylaşmalı kapısının çalınmasını umutla bekleyen vatandaşlarımıza ulaşmalı, bir olduğumuzu her şartta ve koşulda beraber olduğumuzu göstermeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Malatyalı hemşehrilerimin, vatanımızın her köşesindeki aziz vatandaşlarımın, şehit annelerimizin ve babalarımızın, ailelerinin ve Türk-İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı tüm içtenliğimle tebrik ediyor, nice bayramlara ulaşmayı Cenab-ı Allah’tan diliyorum” ifadelerine yer verdi.