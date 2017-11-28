Türk Enerji Sendikası Batı Anadolu Şubesi’nin yeni Başkanı Mustafa Sağıroğlu

Türk Enerji Sendikası Batı Anadolu Şubesinin 6.

Türk Enerji Sendikası Batı Anadolu Şubesinin 6. olağan kongresinde Başkanlığa Mustafa Sağıroğlu seçildi.

Türk Enerji Sendikasının 6. olağan kongresinde Kütahya, Eskişehir, Afyon ve Uşak illerinden oluşan Batı Anadolu Şube Başkanlığına Mustafa Sağıroğlu getirilirken, Başkan Yardımcılığına İsmail Fıçıcı, yönetim kuruluna ise İhsan Çetin, Ümit Yaşar Kaleli, Rasim Temel, İsmail Kılıç ve Engin Can seçildi.

Emet Bor İşletmesinde uzun yıllar Ticaret Müdürlüğü görevini yürüten Mustafa Sağıroğlu, halen Emet Bor İşletmesi Satın Alma Sorumluluğu görevini sürdürüyor.(EFE)