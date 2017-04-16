Mustafa Şükrü Nazlı, oyunu Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulunda kullandı

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Anayasa değişikliği halkoylaması kapsamında oyunu Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulu’nda kullandı.

AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Anayasa değişikliği halkoylaması kapsamında oyunu Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulu’nda kullandı.

Milletvekili Nazlı ve eşi Gülten Nazlı oy verme işlemini, saat 12.00’da Balıklı Mahallesi’ndeki Ergun Çelebi İmam Hatip Ortaokulu’nda 1286 No’lu sandıkta gerçekleştirdi.

Oy verme işleminin ardından açıklamalarda bulunan Nazlı, seçimlerin Kütahya ve Türkiye’ye hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Nazlı, oy verme işlemlerinin ardından bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.(EFE)