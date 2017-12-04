Milletvekili Ahmet Tan: Şaphane, kiraz ve vişne üretiminde lokomotif bir ilçemizdir

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, ’’Şaphane ilçemiz bu dönemde hiç olmadığı kadar hizmet almaktadır’’ dedi.

AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, ’’Şaphane ilçemiz bu dönemde hiç olmadığı kadar hizmet almaktadır’’ dedi.

Tan, AK Parti Şaphane İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Şaphane’nin kiraz ve vişne üretiminde lokomotif bir ilçe olduğunu belirten Tan, "Şaphane ilçemize bu dönemde KYK Yurdu kazandırılmıştır. Yol çalışmaları aralıksız devam etmekte olup, Değirmisaz-Köpenez yolu asfalt çalışmaları tamamlanmış ve Emet-Hisarcık hattına alternatif yol yapılmıştır. Yine ilçe girişine 3 Milyon TL gibi bir yatırımla kavşak çalışmaları yapılmış ve inşallah aradaki 3 kilometrelik Simav bağlantı yolu programa alınmıştır. Sorunlu köy yolumuz kalmamıştır. Ayrıca Şaphane için Entegre Hastane ve Hükümet Konağı projelerimiz programa alınmıştır.Şaphane tarıma dayalı bir ekonomiye sahip. Vişne ve kiraz üretiminde ülkemizde lokomotif olan ilçelerimizden biridir. Bizler bu konuda da devletimizin projelerinden Şaphane’de yaşayan vatandaşlarımızın yararlanması için AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır’ın çalışmalarından faydalanıyoruz. Jeotermal çalışmalar yapıp Şaphane’de seracılık faaliyetleri yapmak için ilk adımı attık. Sondaj çalışmalarımız başlayacaktır’’ diye konuştu.(YD-EFE)