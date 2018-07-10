Kütahya emniyetinin en başarılı şubesinden bir operasyon daha

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı. Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği başarılı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaparken yakalanan cezaevi firarisi tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gençlere uyuşturucu sattığı belirlenen H.H.G.’yi (35) takibe aldı.

Çeşitli suçlardan hakkında yakalama kararı bulunan ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen zanlının Lala Hüseyin Paşa Mahallesi’ndeki ikametine operasyon düzenleyen ekipler, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, Kütahya’da bir çok başarılı operasyona imza atan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2017 yılında düzenledikleri operasyonlarda uyuşturucu satarken yakaladığı 40 kişi tutuklanmıştı.