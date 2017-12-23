Kütahya AK Parti’de kongre heyecanı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 27 Ocak 2018 günü gerçekleştirilecek olan AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nın 6.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, 27 Ocak 2018 günü gerçekleştirilecek olan AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nın 6.Olağan Genel Kurulu’nda tekrar aday gösterildiğini, kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağını ifade etti.

Çetinbaş’ın parti binasında düzenlediğini basın toplantısına AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Eşsiz, AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Ceyda Çetin Erenler, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur, İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Nejat Tülek, AK Parti Domaniç İlçe Başkanı Ahmet Özoğul, AK Parti Emet İlçe Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti Hisarcık İlçe Başkanı Ali Var, AK Parti Simav İlçe Başkanı Adil Biçer, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Mesut Yörük, AK Parti Çavdarhisar İlçe Başkanı Tuncay Demirel, AK Parti Şaphane İlçe Başkanı Murat Çakır, AK Parti Aslanapa İlçe Başkanı Ahmet Şahan, Pazarlar İlçe Başkanı Bilal Demirci, AK Parti Altıntaş İlçe Başkanı Cihanrgir Dönmez, AK Parti Dumlupınar İlçe Başkanı Murat Arıburnu ve partililer katıldı.

Açıklamasına 3 yıllık il başkanlığını değerlendirerek başlayan Çetinbaş, "Derdi millet , aşkı ve sevdası Kütahya olanın hizmete vedası olmaz" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı’nın 6. Olağan Genel Kurulu’nun 27 Ocak 2018 günü gerçekleştirileceğiini dile getiren Başkan Çetinbaş, "Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada gözlerin üzerine çevrildiği, sadece Türkiye’de değil, dünyadaki mazlumların gariplerin umudu haline gelmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yerelde de olsa arkadaş olmak, yar olmak, onun ortaya koyduğu anlayışı elimizden geldiğinde yukarıya taşımaya çalışmak en büyük gurur ve mutluluk vesilesidir.3 yılı gözlemlediğimizde siyasetin insana büyük katma değerler sağladığı kanaatindeyim. Bu süreçte 2 genel seçim, bir halk oylaması ve bir de hain darbe girişimini birlikte yaşadık. Çok çalışmalar yaptık. Doğru düşünmek doğru hareket etmek lazım. 3 yıl içinde çeşitli arkadaşlarımızla çalıştık. Biz hizmet siyasetini unutmadan, dava siyasetini göz önüne alarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımız ortaya koyduğu çalışmalar neticesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile 6. Olağan Genel Kurulu’nda il başkanlığına devam ediyoruz. Kongremizi 27 Ocak 2018 tarihinde gerçekleştireceğiz. Benim il başkanı olmamdan daha önemli bir haberi paylaşıyorum; halkın gönlünde taht kurmuş liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kongremize teşrif edeceklerdir. Çalışmalara bugün itibariyle start veriyoruz. Kongre için tertip komitesi koruyoruz. Komitenin başkanlığına ise Musa Yılmaz’ı getirdik.Derdi millet , aşkı ve sevdası Kütahya olanın hizmete vedası olmaz. Allah mahcup etmesin" diye konuştu. (EFE)