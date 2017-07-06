Kur’an-ı Kerim’i okumayı öğreniyorlar

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde Yaz Kur’an Kursu öğrencileri adeta bir biriyle yarışıyor.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesine bağlı Çamdibi köyünde Yaz Kur’an Kursu öğrencileri adeta bir biriyle yarışıyor.

Çamdibi köyünde imamlık yapan Davut Berber, açılan yaz Kur’an Kursunda oluşturduğu rekabet ortamıyla takdir topluyor.

Hızlı ve en kısa sürede Kur’an öğrenen öğrencilerini her gün cips, çikolata alarak ödüllendiren Berber, ’’Amacım 6 - 10 yaş grubu 20 öğrencimin Kur’an öğrenme süresini rekabet ortamı oluşturup mümkün olan en kısa süreye indirmek. Onların her biri bir değer zaten.1 ay gibi kısa bir sürede Kur’an okumaya yarısı başladı.Diğer yarısıda kısa sürede öğrenecekler’’ dedi.(YD-EFE)