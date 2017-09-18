Kaymakam Çelik: Bilinçli toplum olmanın yolu öğretmenlerimizden geçer

Kütahya’nın Altıntaş İlçesinde ilkiğretim haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Kütahya’nın Altıntaş İlçesinde ilkiğretim haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Altıntaş İstiklal İlkokulunda düzenlenen programda Kaymakam Musa Kazım Çelik, Belediye Başkanı Ferit Karabulut, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Sarıyer, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

Kaymakam Musa Kazım Çelik geleceğin teminatı olan öğretmenlerimize, Türk Milli Eğitiminin genel amacı doğrultusunda çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmek, çocuklarımıza toplum ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu önemli sorumlulukları öğretmek konusunda büyük görevler düştüğüne dikkat çekti.

Açıklamasında bilinçli toplum olabilmenin yolunun öğretmenlerden geçtiğine işaret eden Musa Kazım Çelik, “Öğretmen bilgi verir, davranış kazandırır, öğretir, eğitir. Yetiştirdiği genç beyinlere bilimin yanı sıra, milli kültürümüzü, vatan ve millet sevgisini, evrensel ve dini değerleri aşılar. Çevreyle iç içe, toplumla bütünleşmiş, değişim ve gelişime açık eğitim yuvaları olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılını hep birlikte başarıyla tamamlayacağımız noktasında sizlere olan inancımız ve güvenimiz tamdır’’ dedi. Çelik tüm öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Altıntaş Belediye Başkanı Ferit Karabulut öğrencilerle tek tek ilgilenirken 2017-2018 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize,öğretmenlerimize ve öğrencilerimizin kıymetli ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum’’ diye konuştu.

Daha sonra öğrencilere kitapları Belediye Başkanı Ferit Karabulut, Kaymakam Musa Kazım Çelik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Sarıyer tarafından dağıtıldı. Öğrencilere kek ve meyve suyu ikram edildi. (YD - EFE)