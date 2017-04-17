İslam Kültür Merkezi Fatih Camiinin emektar imamı Mehmet Ören hayatını kaybetti

Almanya’nın Duısburg şehrinde oturan ve İslam Kültür Merkezi Fatih Camiinin emektar imamı Kütahyalı Mehmet Ören, (75) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Almanya’nın Duısburg şehrinde oturan ve İslam Kültür Merkezi Fatih Camiinin emektar imamı Kütahyalı Mehmet Ören, (75) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Wuppertal Kütahyalılar Dernek Başkanı İsmail Taşçıoğlu, yaptığı açıklamada, "Duisburg bugün yerini kimsenin dolduramayacağı bir çınarı kaybetmistir. Duisburg şehrinde yıllarca gurbetçilere hocalık yapan, bir çok gençlerin İslamiyeti öğrenmesine öncelik yapan Mehmet Ören Hoca 1970 yılından beri Duisburg’ta yaşamaktaydı. Duisburg’ta ilk Cami kuruluşunda çok büyük emek vermiş, Almanya’daki gençlerimizin İslamiyeti öğrenmesi için büyük gayretler sarf etmiştir. Almanya’da evlenen sayısız gencin dini nikahını o kıymıştır. Onun Ölümü Duisburg ve çevresinde yaşayan 100 bin Müslüman kardeşimizi yasa boğmuştur. Alman vatandaşlarınında büyük saygı duyduğu Hocamızın ani vefatı bizleri derinden üzmüştür. Rabbim Mekanını Cennet Eylesin Hocamızı Kuruluşunda büyük emeği olan Duisburg Fatih Camiinde Carşamba günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Türkiye’ye uğurlayacağız. Perşembe günü Emet Kayı köyünde ebediyete uğurlanacak" dedi.(EFE)