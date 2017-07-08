Gökçeler köyünde sıcak asfalt sevinci

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyünde 4 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başladı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesine bağlı Gökçeler köyünde 4 kilometrelik sıcak asfalt çalışması başladı.

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

İnceleme sonrası bir açıklamalarda bulunan Çelik, ’’Altıntaşımızda BSK sıcak asfalt 2017 yılı programı kapsamında yapılan Gökçeler Köy yolu çalışmalarını yerinde inceledik.Köyümüze ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun’’dedi.

Kaymakam Çelik, yol incelemelerinin ardından geçtiğimiz günlerde evi yanan Gökçeler köyü Muhtarı Zühtü Erbay’a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. (YD-EFE)