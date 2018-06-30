’Gezen Tavuğun Maceraları’ konulu çiftçi proje, Türkiye finallerine kaldı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 9 kadın genç çiftçi girişimcilik belgesi verildi.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 9 kadın genç çiftçi girişimcilik belgesi verildi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İŞKUR ve KOSGEB İşbirliği ile açılan Tarımda Kadın Girişimciliği’nin güçlendirilmesi eğitimine Gediz’den 9 kadın genç çiftçi 32 saatlik uygulamalı eğitim sonrasında girişimcilik belgelerine kavuştular.

Uygulamalı eğitimden geçen 9 kadın çiftçiden birisi olan Hesna Yıldız Kütahya genelinde ’Gezen tavuğun maceraları’ konulu projesiyle 3.oldu.

Denizli’de düzenlenen Tarımda Kadın Girişimciliği’nin Güçlendirilmesi Programının Bölgesel Proje Pazarı ve Sertifika Töreni’ne de katılan Hesna Yıldız Gediz Kaymakamı Muhammet Önder’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette projesinden dolayı Hesna Yıldız’ı tebrik eden Kaymakam Muhammet Önder, “Bir işte başarılı olunmak isteniyorsa, o işle ilgili girişimcilik ve cesaret çok önemlidir. O yüzden girişim ve cesaretin olduğu tüm girişimlerin başarıyla sonuçlandığına şahit oluyoruz. Ben bu vesile ile hem cesaret hem de girişimcilik göstererek bu kurslara katılan genç kardeşlerimizi tebrik ediyor ve iş hayatlarında başarı ve bol kazançlar diliyorum” diye konuştu.

’Gezen tavuğun maceraları’ isimli projesi ile il genelinde 3.olan Hesna Yıldız’ın projesi, Türkiye finalinde yarışmak üzere Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderildi. Türkiye finali sonuçlarının girişimci kadın çiftçiler odül töreninde açıklanacağı öğrenildi.(RB-EFE)