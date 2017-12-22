Gediz’de trafik kazası: 3 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kütahya’nın Gediz ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, Gediz-Uşak karayolunun 1. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, İmdat Erdinç yönetimindeki 81 EH 122 plakalı otomobil, Asım Efe idaresindeki 43 BH 126 plakalı otomobille çarptı.Kazada, araçlarda yolcu olarak bulunan Meryem Çelik, Fatma Erdinç ve Azime Efe yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tadavi altına alındı. (RB-EFE)