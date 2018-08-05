Gediz’de trafik kazası: 2 yaralı

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Kütahya’nın Gediz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Eskigediz Beldesi Güzüngülü Kavşağı’da meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, O.D. (36) yönetimindeki 74 DZ 883 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araç sürücüsü O.D. ve araçta yolcu olarak bulunan S.G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Gediz Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. (YD-EFE)