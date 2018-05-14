Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nin inşaatı başladı

Kütahya’da Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatına başlandığı bildirildi.

Kütahya’da Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatına başlandığı bildirildi.

AK Parti Kütahya milletvekilleri Mustafa Şükrü Nazlı, İshak Gazel, Ahmet Tan ve Vural Kavnucu yaptıkları ortak basın açıklamasında, Kütahya engelsiz yaşam bakım ve rehabilitasyon merkez inşaatına başlanıldığı açıkladılar.

Ortak açıklamada şöyle denildi: "İlimizde bakıma muhtaç engelli bireylere yönelik resmi kurum eksikliğini giderecek ve aileleri önemli ölçüde rahatlatacak olacak olan Kütahya Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi inşaatının ihalesi sonuçlandı yüklenici firma ile sözleşme imzalandı. Bakım merkezimizin içerisinde engellilerimize yönelik sadece barınma hizmeti verilmeyecek aynı zamanda bakımları ile birlikte rehabilite edilmelerine yönelik çalışmalarda yapılacaktır. Engellilerimiz için hazırlanan hoby bahçeleri, atölyeler ve spor alanlarımız bireylerimizin nitelikli zaman geçirmesine imkan sağlayacak. Bakım Merkezimiz bittiğinde 72 engelli bireye hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Bir idari bina ve ikibloktan oluşan merkez 7 bin metrekare alanda inşa edilecek. 8 daireden oluşan yaşam evleri 250’şer metrekare genişliğinde olacak her birinde 9 engelli vatandaşımız rehabilite edilecektir. İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde Yıldız İnşaat Mühendislik tarafından yapımına başlanan merkezimiz 6 milyon TL’ye mal olacak. İnşaatın 500 gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Rehabilitasyon alanında Kütahya’yı tercih nedeni kılacak bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’ya ve değerli bürokratlarına teşekkür ediyor, ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyoruz." (EFE)