Ceyda Çetin Erenler: Çavdarhisar turizm potansiyeliyle Kütahya’nın dünyaya açılan penceresi olacak

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Ceyda Çetin Ererler, Çavdarhisar ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

AK Parti Kütahya milletvekili adayı Ceyda Çetin Ererler, Çavdarhisar ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerde bulundu.

Erenler, Halk Eğitim Merkezi, Çavdarhisar esnafları ve Çavdarhisar köylerinde vatandaşları ziyaret etti ve 24 Haziran seçimlerinin önemini vatandaşlara anlattı.

Ceyda Çetin Erenler, ziyarette yaptığı açıklamada, ’’Çavdarhisar Aizonai Antik Kenti, Dünyanın ilk borsası, Zeus Tapınağı gibi çok önemli tarihi değerlerin bulunduğu ilçemiz. Hükümetimiz Çavdarhisar ilçemizin turizme kazandırılması için çalışmalarını devam ettiriyor. İnşallah kısa sürede bu çalışmaların meyvelerini almaya başlayacağız. Çavdarhisar turizm potansiyeliyle Kütahya’nın dünyaya açılan penceresi olacak’’ dedi.

Erenler, ’’Bugün Çavdarhisar’lı vatandaşlarımıza 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattık. Belediye Başkanım Halil Başer, AK Parti İlçe Başkanım Tuncay Demirel, Kadın kollarımız, gençlik kollarımız hep birlikte pazar esnafını ve köylerimizi ziyaret edip ülkemizin önünün açılması ve dünyada ilk 10 ülke arasına girecek Türkiye olması için 24 Haziran seçimlerinin önemini anlattık’’ diye konuştu. (YD-EFE)