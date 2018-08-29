Başkan Ali Çetinbaş: Kahraman ecdadımızın izindeyiz

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Bundan 96 yıl önce Dumlupınar’da aziz şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla tescil edilen iradeye bugün de sahibiz" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, "Bundan 96 yıl önce Dumlupınar’da aziz şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla tescil edilen iradeye bugün de sahibiz" dedi.

Çetinbaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kütahya’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayınladı.

Türk halkının demokrasi ve bağımsızlıktan asla taviz vermeyeceğini ifade eden Çetinbaş, "30 Ağustos, 1922’de Türk milleti, boyunduruk kabul etmeyeceğini, bağımsızlığını hiçbir şekilde terk etmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiş, ülkemizi bölüp parçalamak isteyen emperyalist güçlere karşı, toplumun tüm kesimlerinin dil, din, ırk, mezhep ve inanç farkı gözetmeksizin bir araya geldiği; yan yana, omuz omuza mücadele vererek zafer destanının yazıldığı gündür.Bundan 96 yıl önce Dumlupınar’da aziz şehitlerimizin destansı mücadeleleri ve mübarek kanlarıyla tescil edilen iradeye bugün de sahibiz. Mazisi yiğitlik ve başarılarla, karakteri şeref ve şanla dolup taşan necip milletimizin anılmaya ve kutlanmaya değer sayısız gün ve haftaların yanında bu hafta; kahramanlıkların efsaneleştiği, Türk milletini tarih yapan zaferlerin kazanıldığı bir zaman dilimine işaret eder. Türk milleti şanlı tarihinde bağımsızlık ve hürriyetine olan tutkusunu defalarca göstermiş,canı pahasına düşmanla savaşıp bağımsızlık ve özgürlük için kurtuluş ve bağımsızlık mücadelesi vermişlerdir. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi karşısında milletimizin ortaya koyduğu tavır, bu topraklarda ’Büyük Taarruz’ ruhunun ne kadar diri olduğunun ifadesidir" diye konuştu.

"Kutlu yürüyüşümüz devam edecektir"

Rehber olacak duyguların Büyük Taarruzun Zafer ruhunda saklı olduğunu dile getiren Başkan Çetinbaş, "Tüm yüzakı zaferlerimiz gibi, 15 Temmuz Destanı’mız da, en zor şartlarda dahi aziz milletimizin Anadolu’dan vazgeçmeyeceğini ve bu toprakları ilelebet yurt tutacağını tüm dünyaya bir kere daha göstermiştir. Tarihimizdeki tüm büyük zaferler gibi bu büyük zaferlerde de ortaya konan azim ve kararlılık, aziz milletimizin istiklali ve istikbali için mücadele ederken hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağının, bu topraklardaki kutlu yürüyüşünün devam edeceğinin ispatıdır. Elde ettiği hiçbir başarıya lütuf ve bağışlama yoluyla ulaşmamış olan Türk milleti, imrenilecek kararlılık ve sarsılmaz azimle; bağımsızlığına musallat olan mihrakları, her daim tarihin karanlığına geri dönmemek üzere göndermiştir. Bu zaferle ortaya çıkan sonuçtan bugün de birliğimize, dirliğimize, varlığımıza yönelik emeller besleyenler geçmişimizdeki bu muhteşem olaydan ders çıkarmalı, aziz millet varlığını ve değerlerini asla hafife almamalıdır.Bu itibarla tarihi zaferlerimizin yıl dönümünde; tartışmaya açılacak vatan toprağımızın ve milli birliğimizin olmadığını herkesin çok iyi bir şekilde anlaması gerekmektedir. Milli sınırları üzerinde yeni senaryolar yazılmaya başlanan içinde bulunduğumuz dönemde bizlere rehber olacak duygular Büyük Taarruzun Zafer ruhunda saklıdır. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere, canları ve kanlarıyla vatan topraklarını bizlere emanet bırakan aziz şehitlerimizi; bu uğurda her türlü maddi ve manevi fedakarlığı göstermiş olan gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, kahraman ecdadımızın izinde, aynı inanç ve kararlılıkla vatanımızı, milletimizi koruyan kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin tüm mensuplarının ve saygı değer hemşehrilerimin Zafer Haftası’nı kutluyorum.Zaferimiz kutlu olsun" ifadelerini kullandı. (EFE)