Başkan Ali Çetinbaş: Allah, milletimize 15 Temmuz gecesini bir daha yaşatmasın

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Kütahya Belediyesinin işbirliği ile 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde açılan ’Oradaydık, unutmadık, unutturmadık’ isimli fotoğraf sergisini gezdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, İhlas Haber Ajansı (İHA) ve Kütahya Belediyesinin işbirliği ile 15 Temmuz darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde açılan ’Oradaydık, unutmadık, unutturmadık’ isimli fotoğraf sergisini gezdi.

Sevgi Yolu’ndaki sergiyi gezerek, fotoğraflarla ilgili İHA Temsilcisi Hüseyin Efe’den bilgi alan Çetinbaş, "Sergiyi komple gezdim. İhlas Haber Ajansımızın 15 Temmuz’da milletimizin nasıl vatanına ve devletine sahip çıktığını, görsel yansımasını Kütahya’mızın Cumhuriyet Caddesinde ortaya koyduğunu görüyorum. Ben biliyorum ki bunlar binlerce fotoğraftan seçilmiş onlarcası. İşte kiminin ağabeyi, kiminin anası, babası, belki de okuma yazma bile öğrenmemiş çocuklar hain darbe girişimi neticesinde, demokrasi nöbetleri vasıtasıyla okuma yazma öğrenmeden devletlerine, vatanlarına sahip çıkmayı öğrendiler. Top yekün bir mücadelenin belki bir gece gözüküyor ama sonuçları itibarıyla çok büyük mücadelenin fotoğraflara yansıması halini görüyoruz. Etkilenmemek, duygulanmamak elde değil. Cenab-ı Allah böyle bir gece, böyle günler bu milletin çocuklarına bir daha göstermesin. Ben bu süre içerisinde ve yapmış olduğu çalışmalarda doğru habercilik ve doğru şekilde yansıtma adına gayret gösterdiğini, görevimiz boyunca müşahede ettiğimiz İhlas Haber Ajansı’nı ve tüm çalışanlarını bu vesileyle tebrik ediyorum. Başarılı çalışmalarının devam etmesini niyaz ediyorum. Biliyorsunuz belirli dönemlerde belirli haber ajanslarının ve basın mensuplarının ülkemiz içerisinde algı operasyonuna, o da yetmezmiş gibi vesayet odağı haline gelmesini bile biz müşahede ettik. Ama hadiseleri gerçekleştiği ve doğru bir şekilde yayılmasını ve yayınlanmasını sağlayan haber ajanslarımız var. Bunlardan belki de en önemlilerinden biri İhlas Haber Ajansı. Bugün 2 yıl önce özellikle metropollerde ve Anadolu’nun bütün şehirlerinde darbe gecesi çekilmiş veya demokrasi nöbetleri sırasında çekilmiş birçok fotoğraf görüyoruz. Bunlar çok kıymetli hatıralar. Belki gelecek nesillere kalacak. Bugün çok taze ikinci yılını yaşıyoruz. Ama belki bu eserler 20 yıl sonra da farklı alan ve mezralarda sergilenecek. Sizleri tebrik ediyorum. Bu akşam gerçekleştireceğimiz anma merasimimiz ve simgesel demokrasi nöbetimiz de çok önemli. Hatıralarımız ve acılarımız çok taze. Bunları iyi hissedebilirsek doğru hamlelerle ülkemizin normalleşmesi, bu süreci daha normale taşımamız adına hareket ederiz diye düşünüyorum” diye konuştu.(EFE)