Aslanapa’da Arife günü, mezarlıklar dolup taştı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, her bayram öncesi olduğu gibi Ramazan Bayramı arefesinde de mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı.

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde, her bayram öncesi olduğu gibi Ramazan Bayramı arefesinde de mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı.

İlçe Merkez Mezarlığı arefe günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Öğle namazı sonrası özellikle kadınların başladığı mezar ziyareti, ikindi namazından sonra erkeklerinde katılımıyla daha da yoğunlaştı. Ziyaret esnasında mezarlık çevresi arabalarla dolarken, yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için mezarlığa akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’anı kerim ve Yasin’i Şerif okuyup dualar etti.

Mezarları temizleyen vatandaşlar, her bayram arifesinde mutlaka kabristana geldiklerini ve yakınlarına dua ettiklerini belirtirken, şehit mezarlarını da ziyaret edip dua ettiler.(YD-EFE)