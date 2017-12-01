Aslanapa Halk Eğitim Merkezi, İstanbul’da Kütahya’yı temsil edecek

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün, Uluslararası Kültür Ürünleri Oscar Yarışması’nda, Kütahya’yı temsil edeceği bildirildi.

Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün, Uluslararası Kültür Ürünleri Oscar Yarışması’nda, Kütahya’yı temsil edeceği bildirildi.

Aslanapa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Kılıçarslan, şehirlerin kültürel üretim tanıtımını yapmak ve ürün temsilleriyle, şehirlerin kültür ve turizm ticaretine ivme kazandırmak amacıyla ilki düzenlenen, ’küçük üreticilerin büyük kültür ürünleri’ konulu yarışmaya, kenti temsilen katılacaklarını dile getirdi.

Kılıçarslan, ’’81 ili kapsayan, her ilden en fazla 10 üreticinin katılabileceği, İstanbul’da 1 gün sürecek olan ve yarışmaya uluslararası kuruluşlar da katılacak. Ticaret, kültür ve turizm ateşe ve elçilerinin jüri olarak katılacağı, 2018 yılı kültür ürünleri oscar yarışmasına ’Osmanlı Saray Bahçesi Bohça Nakışı ve Aşkın Kanatları’ adlı sehpa örtüsü eserleri ile ilimiz temsil edilecek. Nakış usta öğreticimiz Mükerrem Selçuker ve İğne Oyası Usta öğreticimiz Hatun Kılıçarslan, Aslanapa Halk Eğitimi Merkezi adına temsil etmek üzere, Kütahya´dan 10 üretici arasına girerek davet edilmişlerdir. Yarışma 8 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da yapılacaktır. Usta öğreticilerimizi ilçemizi gururlandıkları ve başarılarından dolayı tebrik ederiz’’ diye konuştu(YD-EFE)