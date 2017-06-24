Altıntaş’ta mezarlık ziyareti

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde her bayram öncesi olduğu gibi bu Arife günü de mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde her bayram öncesi olduğu gibi bu Arife günü de mezarlıklar kabir ziyareti yapanlarla doldu taştı.

Altıntaş ilçe mezarlığı, Arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Öğle namazı sonrası başlayan mezar ziyaretleri, ikindi namazından sonra daha da yoğunlaştı. Ziyaret esnasında yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için ilçe mezarlığına akın eden birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an okuyup dualar etti. Ellerindeki bidonlarla kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, her bayram arifesinde mutlaka kabristana geldiklerini ve yakınlarına dua ettiklerini söylerlerken, zaman zaman gözyaşlarını tutamadılar. Yakınlarının mezarlarını ziyaret eden vatandaşlar Şehit mezarlarını da ziyaret edip dua ettiler.(YD-EFE)