35 yıldır bisiklet tamir ediyor

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan Ali Işık, mesleğini, sabır ve özveriyle 35 yıldan beri sürdürüyor.

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde bisiklet tamirciliği yapan Ali Işık, mesleğini, sabır ve özveriyle 35 yıldan beri sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Uzun Çarşı Caddesi’nde yaptığı bisiklet tamirini kendi kendine öğrendiğini belirten 57 yaşındaki Ali Işık, “ Askerliğimi bitirdikten sonra 1983 yılında açtığım iş yerinde hem cıvata satışı, hem de bisiklet ve motosiklet tamiri yapıyordum. Daha sonra motosiklet tamir işini bıraktım. Bana getirilen bisikletlerin lastik yamalarını yapıyor, gerekirse lastikleri değiştiriyorum. Hareketli aksamları yağlayıp, değiştirilmesi gereken parçalar varsa onları değiştiriyorum. 35 yıldan beri mesleğimi severek icra ediyorum” dedi.

İlçede kendisinden başka bisiklet tamir eden usta olmadığını dile getiren Işık,” Bu yüzden bana herkes "Bisikletçi Ali" der. Genellikle tek başıma çalışıyorum. Bazen oğlum yardım ediyordu, oda devlet memuru oldu. Bu meslek benim için artık yaşam tarzı haline geldi. Kendimi işime vererek günlük hayatın stresinden de uzaklaşmış oluyorum. Zaten bir mesleği yapmak ancak o mesleği sevmekle mümkün olur” diye konuştu.(MA-EFE)