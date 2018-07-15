Konya’da otomobil attı: 1 ölü, 7 yaralı

Konya’nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Konya’nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, Yunak-Ankara karayolunun Birimler Dörtyol mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Battal Ö. idaresindeki 66 FC 298 plakalı otomobil, Dörtyol mevkiinde kavşağa yaklaştığı sırada Burak S. idaresindeki 19 BK 134 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan 66 FC 298 plakalı otomobil, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak yol kenarında durdu. Kazada araçta bulunan Fatma Özdemir olay yerinde hayatını kaybederken, 1’i çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan çocuğun ise helikopter ambulansla Konya’ya sevk edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.