Konya iş dünyasından bankalara "Panik yapmayın" mesajı

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından müşterek düzenlenen istişare toplantısında, bankalara "Panik yapmayın, strese kapılmayın.

Konya Ticaret Odası (KTO), Konya Ticaret Borsası (KTB) ve Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından müşterek düzenlenen istişare toplantısında, bankalara "Panik yapmayın, strese kapılmayın. Bu süreci birlikte aşacağız" mesajı verildi.

Kur ve faiz oyununa karşı Konya iş dünyasının mesaisi devam ediyor. Türkiye ekonomisinin yüksek kur ve yüksek faizle dizginlenmeye çalışıldığı dönemde devletin yanında ’dimdik ayaktayız’ mesajı veren Konya iş dünyası temsilcileri finans sektörü temsilcileri ile bir araya geldi. Konya Ticaret Odası’nda düzenlenen istişare toplantısında Konya’nın bu tür spekülatif dönemleri en iyi yöneten illerden birisi olduğu vurgulandı. Toplantıda ayrıca bankacılık sektörünün özel sektör ile birlikte hareket etmesi, sürecin panik ve strese kapılmadan yönetilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası ve Konya Sanayi Odası tarafından müşterek düzenlenen istişare toplantısında özel sektör ve bankacılık sektörü temsilcileri bir araya geldi. Toplantıya iş dünyasını temsilen; KTO Başkanı Selçuk Öztürk, KSO Başkanı Memiş Kütükcü, KTB Meclis Başkanı Namık Köklüsoy, KTO Meclis Başkanı Ahmet Arıcı, KSO Meclis Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, KTB Başkan Vekili Mehmet Büyükalim ile KTO, KTB ve KSO’nun yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantıda Konya’da faaliyet gösteren tüm bankalar, banka şubeleri ile finans sektöründe yer alan kuruluşların yönetici ve temsilcileri ile ekonomideki son gelişmeler masaya yatırıldı. Özel sektörün Türkiye’nin kalkınması için olmazsa olmaz olduğunun vurgulandığı toplantıda, bankaların özellikle bu dönemde sadece para satan ve tahsilat yapan kurumlar değil, işletmelerin doğru karar alması için rehberlik eden, riski paylaşan bir anlayışla hareket etmesi gerektiği ifade edildi.

Talepler iletildi

Toplantının istişare bölümünde iş dünyasının bankalardan talepleri iletildi. Bu süreçte bankaların, firmaların krediye ulaşması ve teminatlandırma işlemlerini kolaylaştırmasının piyasaların motivasyonunu artıracağı, hem KOBİ’lerin hem de büyük ölçekli işletmelerin kullandığı kredilerde, şayet bir yeniden yapılandırma yapılacaksa bu yapılandırmanın kesinlikle işletmeleri rahatlatacak bir şekilde yapılması gerektiği belirtildi. Bankalara, özel sektörün kullanabileceği kredi limitlerinin düşürülmemesi uyarısı yapılırken, özel sektöre kullandırılan kredilerin kesinlikle geri çağrılmaması konusuna da dikkat çekildi.