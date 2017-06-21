Kartepe Ertuğrul Gazi Mahalle Meydanı için çalışmalar başladı

Kartepe Belediyesi, meydan düzenlemeleri ile sosyal ve kültürel alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Kartepe Belediyesi, meydan düzenlemeleri ile sosyal ve kültürel alanlar oluşturmaya devam ediyor.

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez de, her anlamda ilçenin ihtiyaçlarına cevap verecek hizmet ve projeleri ile Kartepe halkının memnuniyetini kazanmaya devam ediyor. Başkan Üzülmez’in ilkeli, planlı, sistemli çalışma disiplini sayesinde, Kartepe’nin çehresini tam anlamıyla değiştirecek, mevcut sorunlara çözüm olacak, sosyal ve kültürel alanların oluşturulması ve halkın hizmetine sunulması amacıyla meydan düzenleme projelerinden biri olan Ertuğrul Gazi Mahalle Meydanı çalışmalarına da başlandı.

Kartepe Belediyesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi’nde kullanışsız ve atıl durumda kalan Uluğbey Park Alanını işlevsel hale getirmek için kollarını sıvadı. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından çizilen mahalleye vizyon katacak projenin uygulamasını da Fen İşleri Müdürlüğü yapacak.

Cumhuriyet ve Şehitler Caddelerinin kesiştiği 800 metrekarelik alanda projelendirilen meydan; ortasında bir süs havuzu ve çevresinde peyzaj düzenlemesi ile çekim ve ticaret merkezi olması hedefleniyor. Süs havuzu da “Ertuğrul Gazi Meydanı” adına yakışır bir şekilde Ertuğrul Gazi’nin hayatını anlatan bir kitabe şeklinde yapılması planlanıyor.

Kartepelilerin planlı, güvenli ve çağın getirdiği yeniliklere uygun bir kentte yaşamalarına imkan sağlamak adına Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’in talimatları doğrultusunda yürütülen meydan projesi hızla devam ediyor. Proje çerçevesinde alanın doğusundaki tek şeritlik imar yolu da açılarak meydan çevresindeki trafiğin daha güvenli ve akıcı olması hale getirilmesi sağlanacak.