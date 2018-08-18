Kuru otları yakmak isterken araziyi yaktı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde kuru ot yakmak isteyen bir kişi, kendi tarım arazisi ile birlikte 20 adet kavak ve iğde ağacı ve başka bir tarlayı yaktı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’in Kaman ilçesinde kuru ot yakmak isteyen bir kişi, kendi tarım arazisi ile birlikte 20 adet kavak ve iğde ağacı ve başka bir tarlayı yaktı.

Alınan bilgiye göre, Kaman ilçesi Devderesi Mahallesinde tarlasında bulunan kuru otları yakmak isteyen bir kişi, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan alevleri kontrol altına alamadı. Çevrede bulunan ağaçlara da sıçrayan yangında yaklaşık 10 dönüm alanın zarar gördüğü bildirildi. Tarlayı yakan kişi ise aranıyor.