İntihara kalkışan genci polis ikna etti

Çiçekdağı’nda inşaata çıkarak intihar edeceğini söyleyen bir genci polis ikna ederek intihardan kurtardı.

Çiçekdağı’nda inşaata çıkarak intihar edeceğini söyleyen bir genci polis ikna ederek intihardan kurtardı.

S.E., Çiçekdağı ilçesi Yeni Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir inşaata çıkarak bağırmaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis, S.E.,ile konuşmaya başladı. Polislerin yarım saat süren çabasının ardından ikna edilen S.E. sağlık ekipleri tarafından alınarak sağlık muayenehaneye götürüldü.

S.E.,’nin intihar girişimi nedeni araştırılıyor.