AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli: “Halkla istişare halinde sorunlarımızı çözüme kavuşturacağız”

AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, Boztepe ilçesinde halk buluşması yaptı.

AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, Boztepe ilçesinde halk buluşması yaptı.

Boztepe ilçesinde halkla bir araya gelen milletvekili Kendirli, sorunların ortak akılla ve istişare sonucunda çözüleceğini söyledi.

İlçe temasları kapsamında muhtarlarla bir araya gelen milletvekili Kendirli, bölge halkının sorunlarını ve taleplerini dinledi. Anlatılan sıkıntıları not alan ve çözüm önerilerini dinleyen vekil Kendirli, ilçe halkları ile sürekli bir araya gelerek sorunları yerinde inceleyeceklerini söyledi.

İlçede yapılan ziyarete AK Parti Teşkilat Başkanı Berat Bıçakçı, ilçe Belediye Başkanı Ramazan Aydın ile birlikte İl Özel İdare yetkilileri de katıldı. İstişare toplantısının ardından vekil ve beraberindeki heyet asker gecesine katıldı.