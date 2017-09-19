Suriye plakalı tırda 499 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda durdurulan Suriye plakalı bir tırda toplam 499,3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı’nda durdurulan Suriye plakalı bir tırda toplam 499,3 kilogram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu sevkıyatı ihbarı üzerine Suriye plakalı bir tırı Öncüpınar Sınır Kapısı’nda durdurdu. Öncüpınar Gümrük Sahasına giren tır ve kasası-ray cihazının bulunduğu alana çekilip tarama yapıldı. Aracın depo kısmında görülen yoğunluk üzerine narkotik dedektör köpeği Roxi tarafından yapılan aramada, aracın sağ tarafında bulunan yakıt deposu ile sol tarafında bulunan su deposunda uyuşturucu maddeler tespit edildi. Detektör köpeğin gösterdiği tepki üzerine zula olarak tabir edilen gizli bölmelere konulmuş, siyah renkli koli bandı ile bantlanmış siyah poşetler içerisinde ve ağız kısımları dikili vaziyette olan çuvallar içerisinde daralı ağırlığı 499,3 kilogram gelen toplam 2 milyon 995 bin 800 adet sentetik uyuşturucu Captagon maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak tır şoförü Suriye uyruklu M.S. gözaltına alınırken, ifadesinin ardından adli makamlara sevk edildi.