"Kilis Devlet Hastanesi Yapım Protokolü" imzalandı

Kilis devlet Hastanesi yapım protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

Kilis devlet Hastanesi yapım protokolü düzenlenen törenle imzalandı.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, modern cihazlar ile donatılacak 520 yataklı hastane ve ağız diş sağlığı merkezinin yapım sözleşmesinin imzalandığını söyledi. Dülger açıklamasında, "Bu devasa tesis, önümüzdeki günlerde ihaleye çıkartılacak yeni hastanemiz Kilis halkımızın hizmetine sunulacaktır. Toplam maliyeti 47 milyon 500 bin EURO olan hastanemizin kampüsünde, 40 üniteli bir diş sağlığı merkezi , 24 ameliyathane 96 yoğun bakım yatağı, 155 poliklinik sosyal alanlar ve konferans salonları yer alacaktır. Ayrıca 1500 sağlık personeli ve hastane yönetimi, bilgi işlem, temizlik, güvenlik gibi alanlarda, 2 bin personel istihdam edilecektir" dedi. Dülger, yapılacak sağlık tesisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Sağlık Bakanımız Dr. Ahmet Demircan başta olmak üzere tesisin bölgeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Öte yandan tesisin inşa protokolü törenine, Milletvekili Adayı Ahmet Salih Dal, Belediye Başkanı Hasan Kara ,İl Genel Meclisi Başkanı Metin Metin Karakuş, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, Musabeyli Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Sakar, Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ak Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Ziraat Odası Genel Sekreteri Mehmet Ümit Deli, Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mehmet Kara, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Uğur Tırnaksız, KESOB Başkanı Şevket Memiler, Muhtar Durmuş Keçik, Elbeyli Belediye Meclis Üyesi Ahmet Özkan, Yazar Haşim Özyurt da katıldı.