Dünyada eşi benzeri olmayan tatlı: Cennet Çamuru

Kilis’e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye’nin en çok beğenilen tatlıları arasında yer alıyor.

Kilis’e özgü cennet çamuru tatlısı, lezzetiyle Türkiye’nin en çok beğenilen tatlıları arasında yer alıyor. Cennet çamuru-kaymaklı kırma künefe isimleriyle bilinen tatlının coğrafi işareti tescilinin yapılması için Türk Patent ve Marka Kurumuna Valilik adına başvuruda bulunuldu.

Kilis’e özgü tatlı, adı ve tadı dolayısıyla yılın her mevsiminde tüketiliyor. Ustaların özenle hazırladığı tatlı Türkiye’nin her tarafında büyük ilgi görüyor. Yapımı zor olan tatlıda bol fıstık, tereyağı, şeker, pudra şekeri ve tarçın kullanılıyor.

Baklavacı Mehmet Yılmaz Ayoğlu, tatlının yapımını anlatarak, "Çiğ kadayıfın yağla yumuşatıldıktan sonra ocaktaki tepsiye yerleştirilerek ısıtılıyor. Daha sonra tepsiye toz şeker ve tereyağ ilave ediyoruz. Yaklaşık 10-15 dakika pişirildikten sonra hafif karıştırarak şerbet ve bol fıstık döküyoruz. Üzerine tarçın ve yöresel kaymak koyduktan sonra fıstık ekleyerek servise hazır hale getiriyoruz. Cennet çamuru tatlısı kısacası bol fıstık, tereyağ, toz ve sıvı şeker, pudra şekeri ve tarçından yapılıyor" dedi.

Tatlının mutlaka tadılması gerektiğini belirten Ayoğlu, "Türkiye’deki herkesi Kilis’e gelerek bu lezzeti tatmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’nın talimatıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Songül Kadıoğlu’nun girişimi ile Türk Patent ve Marka Kurumuna cennet çamurunun tescil edilmesi için başvuruda bulunulduğu öğrenildi.