43 Amatör spor kulübüne 189 bin TL yardım

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kilis’te faaliyet gösteren 43 Amatör spor kulübüne nakti 189 bin TL yardım gönderildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkalt tarafından Amatör spor kulüplerine bir iftar verildi.

İftar sonrası 43 Amatör spor kulübüne nakti 189 bin TL’lik çekin teslim töreni düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Remzi Arkalt, Gençlik ve Spor Bakanlığının Amatör spor kulüplerine desteğinin devam ettiğini, her zaman sporun yanında olacaklarını söyledi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara yaptığı konuşmada,bütün spor dallarına destek vermeye devam edeceklerini ifade ederek, “Sporcu kardeşlerimize bir destek verdiğimiz zaman Bilek güreşi başta olmak üzere bir çok alanda, Türkiye ve dünya şampiyonlukları elde ettiler. Bu nedenle her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kilis’te her eve bir bisiklet kampanyası yapacağız. Şu zamana kadar bir çok kampanyanın startını verdik. Hiç biri bisiklet kampanyası kadar etkili olmadı. Bu nedenle bisikletin girmediği ev kalmayacak. Her zaman amatör kulüplerin yanında olacağız. İnşallah Kilis Belediyespor’u bu yıl 3’üncü lige çıkması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

AK Parti Kilis milletvekili adayı Ahmet Salih Dal, Milletvekili döneminde yeti spor tesislerinin temelinin atıldığını ifade ederek, “Eğer bugün milli sporcularımız çıkıyorsa, bu yapılan tesislerin sayesindedir. İnşallah spor fabrikası içinde elimizden geleni yapacağız. Amatör spor kulüplerine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Kilis Belediyespor’un bir üst lige çıkması için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” dedi.

Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’de Geleceğin teminatı çocukların spor alanlarına çekilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımızın, gençlerimizin spor dallarına yönelmesi çok önemlidir. Genç nesillerimizin kötü alışkanlıklardan kurtulması ve bu kötü alışkanlığa bulaşmaması için spor önemlidir. Spora ve gençliğe yapılan yatırımlar asla boşa gitmeyecektir. Her zaman sizlerin yanındayız. Bize düşen neyse yapmaya hazırız” dedi.

Kilis Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mahmut Özkan, Futbol İl Temsilcisi Selim Kara, İl Hakem Kurulu Başkanı İdris Dağlı ile Amatör spor kulüplerinin başkanları katıldı.