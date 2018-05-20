Uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alınırken 480 gram esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda iki kişi gözaltına alınırken 480 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından planlı yapılan operasyonda M.S.(46) ve A.Ç.(27) isimli şahıslar yakalandı. Şahısların araçlarında ve üst aramalarında 480 gram kubar esrar maddesi ile 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şahıslar yakalanarak gözaltına alınırken, haklarında işlem başlatıldı.