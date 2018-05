Erciyes Teknopark, Gazze’deki teknoloji tabanlı girişimcileri destekleyecek

Erciyes Teknopark, Gazze’de kurulu bulunan “University College of Applied Science” bünyesinde yer alan teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkezi olan UCASTI ile iş birliği protokolü imzaladı.

Erciyes Teknopark’ın uluslararası çalışmaları hakkında açıklama yapan Erciyes Teknopark A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Doğan şunları söyledi: “Teknopark firmalarımızın uluslararası pazarlara açılmaları için bugün birçok hizmet veriyoruz.

Bu hizmetlerin yanı sıra bugün birçok sıkıntı yaşayan Gazze’deki girişimcilere destek olabilmek ve aramızdaki bağların güçlenmesi için Gazze’de kurulu bulunan University College of Applied Science bünyesinde yer alan teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkezi olan UCASTI ile Erciyes Teknopark arasında uluslararası bir is birliği protokolü imzaladık. Bu iş birliği protokolü kapsamında Erciyes Teknopark tarafından Gazze bölgesinde bulunan nitelikli teknoloji tabanlı girişimciler destekleniyor olacak. Erciyes Teknopark bu girişimcilere tamamen ücretsiz olarak hizmet verip Türkiye’de şirket kurmaları için gerekli alt yapı desteğini sağlayarak danışmanlık hizmeti verecek. Bu protokol kapsamında UCASTI, Turkiye girisimcilik ekosisteminden faydalanacak girisimcileri kendisi belirliyor olacak. Is birligi neticesinde Gazze’de bulunan teknoloji tabanlı is fikrine sahip girişimciler Türkiye’nin yeteneklerini daha yakından tanırken, Türkiye üzerinden yeni pazarlara erişim fırsatları elde edecekler.

Doğan sözlerine şöyle devam etti; “Yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip Gazze bölgesinde, yazılım sektöründe uzmanlığa sahip nitelikli girişimciler bulunduğunu öğrendik. Bu girişimcilerin Türkiye’de faaliyet yürütmelerini özelliklede Erciyes Teknopark çatısı altında şirketleşmelerini arzu ediyoruz. Teknoparkımızda şirketleşmesi muhtemel girişimcilerin özellikle Ortadoğu pazarı ile Teknoparkımız arasında orta vadede ticaretimizi de artırmasını hedefliyoruz.

Erciyes Teknopark olarak bölgemizde ve ülkemizde gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaları uluslararası arenaya taşımaktan duyduğumuz memnuniyeti de belirtmek isterim.”