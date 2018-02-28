Büro-Memur-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Muzaffer Göksu:

Büro-Memur-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Muzaffer Göksu, “Kurum içi uzmanlık sınavının acilen açılması konusunda verilen sözün tutulmasını bekliyoruz” dedi.

Büro-Memur-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Muzaffer Göksu, “Kurum içi uzmanlık sınavının acilen açılması konusunda verilen sözün tutulmasını bekliyoruz” dedi.

Büro-Memur-Sen Kayseri 1 Nolu Şube Başkanı Muzaffer Göksu, Vergi Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Göksu, “Vergi Haftası’nı Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın üst yönetimi kutlarken, kamu görevlileri yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle maalesef kutlayamamaktır. Ülkemiz ekonomisinin can damarı herkesinde bildiği gibi devletin gelirlerinin toplanması ve bu gelirlerin harcanmasında düzenin sağlanmasıdır. Gelirlerin toplanmasında ve harcama düzeninde yaşanacak bir aksaklık ülkemizin mali ve sosyal yapısını zora sokar, ülkemizin her alanında sorunlar yaşanır, milletimiz dara düşer. İşte bu kutlu ve önemli görev, kendinden ve ailesinden fedakarlık gösteren, mesai mefhumu gözetmeden gecesini gündüzüne katarak çalışan kamu görevlileri tarafından yerine getirilmektedir” ifadelerini kullandı.

Göksu, “Her yıl milyarlarca lira vergiyi toplayan, milyarlarca lira değerindeki evraklara büyük bir risk alarak imza atan kamu görevlilerimiz ülkemiz ve milletimiz için ter akıtmakta ancak emeğinin karşılığını alamamaktadır. Ülkemiz ekonomisiyle övünmemizi sağlayan kamu görevlilerimizin emekleri, yöneticiler tarafından görmezden gelinmektedir. Maalesef yöneticiler kamu görevlilerinin sorun ve taleplerine kulak tıkamaktadır. Verilen sözler tutulmamaktadır. Büro Memur-Sen olarak, Maliye’deki kamu görevlilerimizin emeğinin ve alın terinin karşılığını istiyoruz. Kamu görevlilerimizin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesini istiyoruz. Kamu görevlilerimizin sorunlarının çözüme kavuşturulmasını, taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Her şeyden önce, gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı sınavlarının en kısa sürede açılmasını istiyoruz. Hatırlanacağı üzere yaptığımız görüşmeler ve eylemler sonucunda Maliye Bakanı Naci Ağbal geçtiğimiz yıl referandum öncesinde Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan kamu görevlileri için Kurum İçi Uzmanlık Sınavı Kanun Tasarı taslağının hazırlanıp Başbakanlığa gönderildiğini duyurmuştu. Ancak bu açıklamanın ardından herhangi bir gelişme yaşanmadı. Beklenti içerisine sokulan kamu görevlilerimiz artık oyalanmamalıdır. ‘Çalışma yapıyoruz, sona gelindi’ şeklinde açıklamalarla kamu görevlilerimiz kandırılmamalıdır. Verilen sözler tutulmalı, kurum içi gelir uzmanlığı ve defterdarlık uzmanlığı sınavları acilen açılmalıdır” ifadelerini kullandı.