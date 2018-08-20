Başkan Karayol Hayvan Pazarını ziyaret etti

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Belediye tarafından yaptırılan Hayvan Pazarını ziyaret etti.

İncesu Belediye Başkanı Zekeriya Karayol, Belediye tarafından yaptırılan Hayvan Pazarını ziyaret etti.

Kurbanlık hayvan satışı yapan esnaflara hayırlı olsun dileklerinde bulunan ve bayramlarını kutlayan Başkan Karayol, kurbanlık etlerini koymaları için vatandaşlara poşet dağıttı. Karayol, “İncesu belediyesi olarak Kurban bayramının yaklaştığı bugünlerde vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Bugün vatandaşlarımızı ettiğimiz ziyarette daha önceden hem kendilerinin hem de hayvanlarının güneşte kaldığını şu anda üzeri kapalı modern son sistem canlı hayvan satış yerinin çok güzel olduğunu yapılan hizmetten memnuniyetlerini dile getirdiler. Haftanın belirli günleri açık tutup vatandaşların hizmetine sunacağız. Bu vesileyle vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyorum” diye konuştu.