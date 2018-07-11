Başkan Çolakbayrakdar: “Vatandaşımız için daha konforlu yollar yapıyoruz”

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Dere Mahallesi’ndeki Işkın Caddesi’nde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erkilet Dere Mahallesi’ndeki Işkın Caddesi’nde devam eden yol yenileme çalışmalarını inceledi.

Yol yapım çalışmalarını kontrol eden Başkan Çolakbayrakdar, “Erkilet Dere Mahallesi’nde başlattığımız çalışmalarla yolların, formlarını değiştirerek ve yapılaşmaya uygun olarak yeniliyoruz. Erkilet Dere Mahallesi yoğun bir şekilde çalışacağımız mahallelerden bir tanesidir. Çalışmalar Işkın Caddesi ile sınırlı kalmayıp, bu caddeyle bağlantıları olan cadde ve sokaklarda da yenileme çalışmalarını devam ettireceğiz. Yıl sonuna kadar planlamış olduğumuz çalışmaları bitirmeyi hedefliyoruz. Yol çalışmalarının yanında park çalışmaları ve çevre düzenlemeleri de yapılarak en kısa sürede bölge sakinlerimizin hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.