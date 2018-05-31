Yangında evi yanan aileye kaymakamlık desteği

Kastamonu’nun Araç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında evleri tamamen yanan aileye Kaymakam Fatih Görmüş destek olunacağı sözü verdi.

Kastamonu’nun Araç ilçesinde tüp patlaması sonucu çıkan yangında evleri tamamen yanan aileye Kaymakam Fatih Görmüş destek olunacağı sözü verdi.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı Ahatlar Köyünde Kıbrıs Gazisi Satılmış Parlakçı’ya ait evde tüp patlaması sonucu yangın çıktı. Araç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ev, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili inceleme devam ederken, Araç Kaymakamı Fatih Görmüş geçmiş olsun ziyarette bulundu. Kaymakam Görmüş, yangın mahallinde görevlilerden bilgi aldıktan sonra Kıbrıs Gazisi Parlakçı’ya gereken her türlü yardımın yapılacağını kaydetti.