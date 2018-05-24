Üniversite öğrencileri, hurda parçalardan otomobil yaptı

Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümünde okuyan öğrenciler, topladıkları hurda parçalardan sıfır maliyetle otomobil yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Makine Bölümünde okuyan öğrenciler, topladıkları hurda parçalardan sıfır maliyetle otomobil yaptı.

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü öğrencileri, hiçbir ücret ödemeden topladıkları hurda parçalarla go-kart tipi otomobil imal etti. Otomobilin imalatında kullanılan tüm parçalar hurdadan veya atölye ortamında öğrenciler tarafından imal edilen parçalardan temin edildi. Çeşitli programlar kullanılarak öğrenciler tarafından ilk olarak projesi hazırlanan otomobilin ardından tasarımına geçildi. Yaklaşık 4 aylık bir süreçte yapımı tamamlanan otomobilin parçaları, kaynak yardımıyla montajlandı. Start-Stop sistemiyle çalışan aracın ileriki aşamalarında ise metil alkolün benzin ile zenginleştirilerek çalışması amaçlanıyor. Tamamı hurda parçalardan üretilen aracın tamamlanmasıyla birlikte deneme sürüşleri ise Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampus içerisinde gerçekleştirildi. Sorunsuz çalışan araç, Kastamonu Üniversitesinde ilk olma özelliği de taşıyor.

“Hiçbir para harcamadan tamamen hurda parçalardan imal ettik”

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü Öğretim Görevlisi Özgür Alkaç, aracın hiçbir para harcamadan tamamen topladıkları hurda parçalardan imal ettiklerini belirterek, “Öğrencilerimizle hem mesleki eğitimi geliştirmeleri, el becerilerini kazanmaları, özellikle hurda malzemelerden araç imal etmek. Birinci etapta düşündüğümüz buydu. Atıl olarak atmış olduğumuz, kullanmadığımız makine parçalarından araba oluşturduk. Yaptığımız projenin en önemli özelliği budur. Hiçbir para harcamadan tamamen hurdadan yaptığımız bir araçtır” dedi.

“Aracın iletim organlarında atıl su boruları kullandık”

Aracın iletim organlarında atıl su boruları kullandıklarını açıklayan Alkaç, “Tekerleklerin biri çim biçme makinesinin tekeri, diğer el arabasından. Koltuklar evde kullandığımız ve ömrünü doldurduğu için atılan koltuklar. İletim organlarının çoğu su boruları. Direksiyon parçaları yine hurdadan bulduğumuz parçalar. Bunları biz okuldaki atölye ortamında işler hale getirdik. Hazır bir parçayı alıp da buraya koymadık. Atıl olarak atılmış olan makine parçalarını daha kullanılabilir hale getirip, otomobilimizi yaptık. Daha sonra ikinci etapta biz bu otomobili daha da geliştirebiliriz. Bunun proje çalışmalarını yapıyoruz. Tabi ki bu çalışmayı yaparken sadece el becerisi olarak ortaya koymadık, burada çalışan arkadaşlarımız burada ilk önce hesaplamalarını yaptı. Çizimleri yapıldı. Dolayısıyla teknik hesaplamalarını yaptılar ve ondan sonra bu proje çalışmasına geçtik. Bunu bir bütün olarak düşündüğümüz zaman buraya gelmiş iki yıllık bir öğrenciye proje çalışması ve arkasından bunun uygulamasını sunabilmek, öğrencilerimizi yönlendirebilmek bizim en önemli hedefimiz ve amacımızdır. Bu tür gençleri topluma kazandırmak için bu çalışmaları yapıyoruz” diye konuştu.

“Aracı 4 ayda tamamladık”

Aracı yaklaşık 4 aylık bir süreçte tamamladıklarını ifade eden Alkaç, “Basit gibi gözüküyor ilk bakışta ama birbirleriyle olan bağlantılarını sağlayıp, çalışır hale getirebilmek bizim için çok önemli. Bunun yanında rotu kendimiz yaptık. Dönme kabiliyeti yüksek olan bir sistem oluşturduk” şeklinde konuştu.

“Metanolle çalışan bir araç yapmayı deneyeceğiz”

Petrol dışında alternatif olarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak çalışan araçlar üretmek zorunda olduklarını söyleyen Alkaç, şöyle konuştu: “Projemizi Mercedes Benz Türk’e ilettik. Projemizle çok ilgilendiler. Öğrencilerimizle de çok ilgilendiler. Çalışmaların detaylarını istediler ve bizde çalışmaların detaylarını gönderdik. Öğrencilerimize destek vereceklerini söylediler. Sadece olayı bu kapsamda bırakmayacağız. Bundan sonrada tabii ki diğer alternatif enerji kaynaklarıyla bu aracın çalışmasını sağlayacağız. Bizim için en önemli çalışmalardan bir tanesi bu olacak. Yenilenebilir enerji kaynakları dediğimiz enerji kaynaklarını biz kullanmak zorundayız. Mesela piyasa ismiyle bildiğimiz aslında metil alkol. Baktığımız zaman tarımdan elde edebildiğimiz bir ürün. Petrol kaynaklı bir ürün değil. Özellikle benzinli araçlarda çok iyi performans verebileceğini düşünüyoruz. Hatta bazı karışımlarla çok iyi performans vereceğini tahmin ediyoruz. Önce biz bunu metanolle deneyeceğiz. Petrol kaynaklı türevlerden kurtulup bu tür yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasını hedefleyeceğiz”

“Atıl vaziyetteki parçaları toplayarak aracı yaptık”

Kastamonu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Makine Bölümü öğrencisi Alper Çorbacı ise, şunları söyledi: “Atölye dersimiz vardı. Hocamıza projeyi gösterdik, oda beğendi ve ondan sonra çalışmalara başladık. Tamamen hurda parçalardan ürettik aracı. Servislerden çıkan atıl vaziyetteki parçaları topladık. Atılacak parçaları bize ilettiler, bizde bunları atölyede tamir ettik. Atölye ortamında aracımıza göre ayarladık. 5 arkadaşla birlikte boş zamanlarımızda yaptık”

“Hurda parçalardan ürettiğimiz için ismine ‘çevrim’ dedik”

Aracın ismini çevrim olarak düşündüklerini belirten Çorbacı, şunları kaydetti: “Hurda parçalardan yaptığımız için ismini çevrim verdik. Aracı yaparken ilk başta zevkliydi ancak motoru bağladığımızda sıkıntılarla karşılaştık. Bir parça için 14-15 saat uğraştığımız oldu. Fren sistemi çok uğraştırdı bizi. Fren sistemi ve arka teker sistemi bizleri çok uğraştırdı. Bir ay önce bitmesi gerekiyordu bazı sıkıntılar nedeniyle bu süreç uzadı”

Öğrenciler, daha sonra çalışmaları tamamlanan araçla deneme sürüşleri yaptı.