Kastamonu’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

KASTAMONU (İHA) – Kastamonu’da traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Daday karayolu Şadibey Çiftliği mevkiinde Mehmet Eşit (53) idaresindeki 37 AN 344 plakalı traktör ile Kemal Hoşafçı yönetimindeki 57 EF 106 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet Eşit, yoldan çıkarak traktörle dereye doğru devrildi. Kazada yaralanan traktör sürücüsü Mehmet Eşit, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mehmet Eşit’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.