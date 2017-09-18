Kastamonu’da araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde panelvan tipi araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kastamonu’nun Araç ilçesinde panelvan tipi araç, yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde Balçıkhisar köyü mevkiinde Muharrem Kabul idaresindeki panelvan tipi araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Muharrem Kabul ile yanında bulunan eşi Müzeyyen Kabul ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Araç Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan Müzeyyen Kabul tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Muharrem Kabul’un ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.